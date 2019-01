DR. SEUSS’ THE GRINCH DISPONIBLE EN DIGITAL EL 22 DE ENERO

Universal City, California, 3 de enero de 2019 – Cualquier familia en cualquier parte del mundo puede festejar el Año Nuevo con Dr. Seuss’ The Grinch en Digital y a través del app digital para el celular ‘MOVIES ANYWHERE’ el 22 de enero de 2019, mientras que el 5 de febrero de 2019 podrá hacerlo en 4K Ultra HD, 3D Blu-ray™, Blu-ray™, DVD y Bajo Demanda. De la mano de Illumination y Universal Pictures Home Entertainment llega una película que “la familia entera puede ver y disfrutar” (Kidsday/Newsday), y que está basada en el adorable cuento del Dr. Seuss, donde un ser refunfuñón y cínico se embarca en una misión para arrebatarle la navidad a la gente y que, conforme va forjando amistades inesperadas, acabará triplicando el tamaño de su corazón.

La nueva edición para el entretenimiento en el hogar contiene más de 60 minutos de contenido adicional, incluyendo tres minipelículas: “Dog Days of Winter”, protagonizada por Grinch y su heroico y leal perro Max; y “Yellow is the New Black” y “Santa’s Little Helpers”, ambas protagonizadas por los adorables Minions. También incluye tres fascinantes reportajes, una clase para aprender a pintar y mucho más. Narrada por el ganador del Grammy® y también nominado al Óscar®, Pharrell Williams, Dr. Seuss’ The Grinch está protagonizada por el nominado al Premio de la Academia® Benedict Cumberbatch (Dr. Strange, “Sherlock”), quien interpreta a Grinch, un ser infame cuya solitaria vida transcurre en una cueva en el monte Crumpit y con la única compañía de su leal perro Max. El impresionante reparto vocal incluye a Rashida Jones (“Parks and Recreation”, The Muppets) como Donna Who, Kenan Thompson (“Saturday Night Live”) como Bricklebaum, Cameron Seely (The Greatest Showman) como Cindy-Lou Who, y con la presencia de la legendaria actriz Angela Lansbury (Anastasia, Beauty and the Beast) como la alcaldesa de Whoville. Divertida, conmovedora y visualmente impresionante, ¡Dr. Seuss’ The Grinch es la velada perfecta para toda la familia!

CONTENIDO ADICIONAL EXCLUSIVO PARA 4K ULTRA HD, 3D BLU-RAYTM, BLU-RAYTM Y DVD:

Who’s Who in Who-ville (mapa interactivo) – Hay tantos personajes interesantes que consideran Who-ville su hogar que es difícil llevar la cuenta de todos. Este desplegable titulado “Who’s who” usa animaciones para crear un libro virtual que nos lleva de Who-ville a Mt. Crumpit.

“You’re A Mean One, Mr. Grinch” Lyric Video – Tyler, El Creador le pone un toque moderno a este clásico navideño del Dr. Seuss

MINIPELÍCULAS EN 4K ULTRA HD, 3D BLU-RAYTM, BLU-RAYTM, DVD & DIGITAL:

Yellow is the New Black – Antes de su gran escapada de la cárcel en Despicable Me 3, dos Minions afortunados logran saborear la libertad al ser liberados con la ayuda de otros prisioneros humanos.

Dog Days of Winter – Max encara el duro frío invernal y a un Who que se niega a cooperar para llevarle a Grinch su té caliente favorito.

Santa’s Little Helpers – ¡Los Minions – los favoritos de los fans – han regresado con una nueva aventura! Tras haber sido abandonados por accidente en el polo norte, nuestros queridos Minions sacarán provecho de la situación al tratar de convertirse en elfos.

CONTENIDO ADICIONAL EN 4K ULTRA HD, 3D BLU-RAYTM, BLU-RAYTM, DVD & DIGITAL:

The Making of the Mini-Movies – Pequeños en tamaño pero no en corazón, estos cortos son los favoritos de los fans. De Grinch y Max, pasando por los Minions – explorarás los temas de cada una de las minipelículas bajo la mirada de los cineastas que las crearon.

From Green to Screen – Cuesta más de lo que crees hacer que un gruñón de color verde llegue a la pantalla de tu hogar. Sumérgete en las imágenes entre bastidores de Dr. Seuss’s The Grinch, la película de Illumination, con entrevistas especiales y escenas detrás de cámara con el reparto, los cineastas y los artistas cuyos corazones se han triplicado en tamaño para hacer que este cuento clásico cobre vida.

Illuminating THE GRINCH – Mediante entrevistas con el cineasta y con el reparto y utilizando el arte conceptual y cintas progresivas, echamos un vistazo a las imágenes entre bastidores para entender cómo los personajes evolucionaron desde el boceto inicial hasta su ejecución final.

My Earliest GRINCH Memories – El reparto y cineastas de Dr. Seuss’s The Grinch comparten sus recuerdos iniciales sobre este personaje gruñón de color verde, así como sus impresiones sobre qué hace que el viaje navideño de un cascarrabias hacia la salvación resulte atractivo.

Grinchy Gadgets – Desde su secador de tamaño humano, a su silla mecánica, a su catapulta, el drone canino y mucho más…explorarás el magnífico mundo de artilugios de Grinch.

“I Am The Grinch” Lyric Video – Una mirada estilizada de Tyler, la canción original de The Creator, compuesta específicamente para la película.

Songs From His Little Heart – Sumérgete hasta el fondo con el tamborileo de Dr. Seuss’s The Grinch. Desde la partitura a las canciones especiales, podrás escuchar a los destacados músicos de la película sobre qué se requiere para crear la banda sonora de esta.

X-mas Around the World – Cada cultura celebra la navidad de manera distinta. Mostraremos algunas de las particulares celebraciones más divertidas de esta fiesta por todo el mundo.

Cindy-Lou’s Yule Log – Nada es más indicativo de las fiestas que una chimenea de dibujos animados emitiendo calor de mentira desde el televisor de tu casa. Justo a tiempo para las fiestas, recrearemos el salón de

Cindy-Lou en nochebuena para el disfrute de todos.

Production Babies – Una celebración de los bebés nacidos a manos de los cineastas durante la producción de Dr. Seuss’s The Grinch, de Illumination.

Any Who Can Draw – Presentado por el artista de Illumination y encargado de la historia, Mark O’Hare, verás paso a paso cómo dibujar algunos de tus personajes favoritos de este adorable cuento y clásico festivo: ¡Grinch, Max y Fred!

La película estará disponible en 4K Ultra HD en un paquete combo que incluye 4K Ultra HD Blu-rayTM, Blu-rayTM y Digital. El disco en 4K Ultra HD incluirá el mismo contenido adicional que presentará la versión en Blu-rayTM – todo ello en la impresionante resolución 4K.

4K Ultra HD™ genera una experiencia suprema para ver películas. 4K Ultra HD combina una resolución 4K, que es cuatro veces superior a la HD, con colores radiantes gracias al High Dynamic Range (HDR) e incorpora audio envolvente. Todo ello para generar una experiencia auditiva multidimensional.

Blu-ray™ potencia el poder de tu HDTV y es la mejor manera de ver películas en el hogar al lograr una resolución 6 veces superior a la del DVD, ofrece extras exclusivos y una calidad de sonido propia de una sala de cine.

Digital permite al televidente ver películas en cualquier lugar desde su dispositivo favorito. El usuario puede descargar el material o verlo directamente.

MOVIES ANYWHERE es un app digital que simplifica y mejora la colección de películas digitales y el visionado de estas al permitir al consumidor acceder a sus películas digitales favoritas en un único lugar cuando este realiza compras o canjes en establecimientos digitales asociados. Los consumidores también pueden canjear los códigos digitales que se encuentran en los paquetes de los discos de Blu-rayTM y DVD de estudios asociados y descargar o ver películas en Movies Anywhere. MOVIES ANYWHERE solo está disponible en Estados Unidos. Para más información, visita: https://moviesanywhere.com.

