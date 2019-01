Robin Hood el Heroico Luchador por las Libertades Llega en Digital el 5 de febrero

SANTA MÓNICA, CA (8 de enero de 2019) – La aventura épica plagada de acción, Robin Hood, desembarca en Digital el 5 de febrero y en 4K Ultra HD™ Combo Pack (más Blu-ray y Digital), Blu-ray™ Combo Pack (más DVD y Digital), DVD y Bajo Demanda el 19 de febrero de la mano de Lionsgate. Dirigida por el ganador del premio BAFTA, Otto Bathurst (2014, Artes Televisivas – Director – Ficción, “Peaky Blinders”), esta enriquecedora historia cobra vida para el público actual con impresionantes efectos especiales, secuencias de batallas emocionantes y una coreografía de infarto. Robin Hood está protagonizada por Taron Egerton (la franquicia Kingsman, Sing, Próximamente: Rocketman), Jamie Foxx (Django Unchained, Law Abiding Citizen, Ray), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, The Dark Knight Rises, Ready Player One), Eve Hewson (Bridge of Spies, Blood Ties, Enough Said) y Jamie Dornan (la franquicia Fifty Shades, The Fall, Anthropoid)

A su regreso a casa tras las Cruzadas, Robin de Loxley (Egerton) se encuentra con un país sometido al poder del malvado Sheriff de Nottingham (Mendelsohn). Con la ayuda del guerrero moro Little John (Foxx), Robin se transforma en el heroico fugitivo Robin Hood, recurriendo a las armas para luchar contra el sheriff y ganarse el corazón de su amada, la doncella Marian (Hewson).

El contenido especial de Robin Hood incluye un extenso documental de siete partes nunca antes visto; tomas falsas y escenas eliminadas, las cuales muestran cómo se reinventó la historia del héroe encapuchado más querido por los espectadores.

Cuadruplica la resolución Full HD con el 4K Ultra HDCombo Pack, que incluye Dolby Vision® HDR y que hará que el entretenimiento cobre vida con imágenes ultravívidas. Comparado con la imagen estándar, Dolby Vision genera colores espectaculares nunca antes vistos en pantalla, con destellos 40 veces más brillantes y tonos negros 10 veces más oscuros. El 4K Ultra HD Combo Pack también incluye la nueva tecnología HDR10+, que optimiza la experiencia visual en monitores de la siguiente generación al implementar mapeo con tonalidades dinámicas para reflejar las variaciones de brillo, color, saturación y contraste de fotograma a fotograma. Además, el 4K Ultra HD Combo Pack y el Blu-ray incluyen audio Dolby Atmos®, mezclado específicamente para el disfrute en el hogar, colocando y moviendo el sonido en cualquier lugar de la sala, incluso por encima de la cabeza del televidente. El 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y el DVD de Robin Hood estarán disponibles por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95 respectivamente.

CONTENIDO ESPECIAL DE 4K UHD / BLU-RAY / DVD / DIGITAL

“Outlaws and Auteurs: Reshaping Robin Hood” (Documental de 7 partes)

Outtakes (Tomas falsas)

Deleted Scenes (Escenas Eliminadas)

