“The Nutcracker and the Four Realms” de Disney llega a los hogares en formato digital y en Blu-ray™ el 29 de enero

BURBANK, California (8 de enero de 2019) — La deslumbrante aventura de Disney “The Nutcracker and the Four Realms” —inspirada en el clásico relato de E.T.A. Hoffmann y el querido ballet “El cascanueces”— transportó al público junto a la jovencita de 14 años Clara (Mackenzie Foy) a un mundo mágico y misterioso con las fantásticas interpretaciones de Misty Copeland, más dulces, copos de nieve, soldados, ratones escurridizos y muchísimas sorpresas. Destinada a convertirse en una tradición anual para aventureros de todas las edades, la película llega a los hogares de manera instantánea y con material adicional nunca antes visto y escenas eliminadas, en formato digital y Movies Anywhere, y en 4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD el 29 de enero de 2019.

El material adicional incluye una conversación con Misty Copeland del American Ballet Theatre sobre su papel como la encantadora princesa Ballerina, su historia personal con el ballet “El cascanueces” y su inspirador e histórico ascenso en el mundo de la danza. Además, los espectadores podrán visitar el set de filmación de “The Nutcracker and the Four Realms” para conocer a personajes nuevos y reinventados y descubrir cómo se creó a la Tierra de los Dulces, la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y el misterioso Cuarto Reino hasta lograr un efecto tan impactante. Las escenas eliminadas ofrecen una mirada a los momentos mágicos que no llegaron a la versión definitiva de la película.

En “The Nutcracker and the Four Realms”, Clara viaja por un hilo dorado, que recibe en la fiesta anual de Drosselmeyer (Morgan Freeman), en la ansiosa búsqueda de una llave única que abrirá la caja de música que contiene un regalo invaluable. Cuando entra a un misterioso mundo paralelo, Clara se encuentra con un soldado cascanueces llamado Phillip (Jayden Fowora-Knight), una pandilla de ratones y tres regentes de distintos reinos, entre ellos el Hada de Azúcar (Keira Knightley). Finalmente, deberá enfrentar al atemorizante Cuarto reino, hogar de la tirana Mother Ginger (Helen Mirren), para recuperar la llave y devolver la armonía al mundo inestable.

El impactante largometraje se presenta en diversos formatos para ofrecer a las familias la flexibilidad de mirar la película en una gran variedad de dispositivos. Los espectadores podrán ver el film al instante en formato Digital UHD, HD y SD, y llevar a su hogar la película en un disco en la Ultimate Collector’s Edition (4K UHD, Blu-ray y Código Digital), la Multi-Screen Edition (Blu-ray, DVD y Código Digital) o en un DVD.

BLU-RAY:

En puntas de pie: una conversación con Misty Copeland – Copeland comparte la emoción de interpretar a uno de sus personajes favoritos de una manera totalmente nueva.

– Copeland comparte la emoción de interpretar a uno de sus personajes favoritos de una manera totalmente nueva. Desentrañando a “The Nutcracker and the Four Realms” – Explora la dirección de arte, los sets de filmación, el vestuario y todo lo que ayudó a transformar a un querido ballet en una película de aventuras.

– Explora la dirección de arte, los sets de filmación, el vestuario y todo lo que ayudó a transformar a un querido ballet en una película de aventuras. Escenas eliminadas –

La llegada de los Stahlbaum – Cuando la familia Stahlbaum entra al baile de Nochebuena, el mayordomo intenta anunciar sus nombres a los invitados reunidos. Sigue tu lazo- Drosselmeyer alienta a una reticente Clara a que vaya a buscar su regalo. Escena eliminada: Clara pregunta sobre su madre – El Hada de Azúcar invita a Clara a recorrer la habitación de su madre. Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda, izquierda – Vagando por el bosque, perdidos, los guardias de palacio Cavalier y Harlequin discuten sobre la dirección que deberían tomar. A renovar se ha dicho – El Hada de Azúcar hace cambios radicales en la decoración del palacio.



Videos musicales –

“ Fall on Me”, interpretada por Andrea Bocelli con la participación de Matteo Bocelli – Disfruta de la primera interpretación de un dueto del célebre tenor Andrea Bocelli y su hijo Matteo Bocelli en esta canción inspiradora. “The Nutcracker Suite”, interpretada por Lang Lang – Déjate transportar a otro mundo por estas imágenes de la película con la música de Tchaikovski y el pianista de fama mundial Lang Lang.



EN DIGITAL:

Al descubierto: los efectos visuales de “The Nutcracker and the Four Realms” – Disfruta de un segmento que explora los distintos niveles de efectos en algunas escenas de la película

ESPECIFICACIONES DEL DISCO:

Productos: Digital UHD, HD, SD; Ultimate Collector’s Edition (4K UHD+Blu-ray+Código Digital); Multi-Screen Edition (Blu-ray+DVD+Código Digital); DVD y On-Demand

Duración: Aproximadamente 99 minutos

Calificación: PG en EE.UU. (el material adicional no está calificado), PA en CE y PG en CF

Formato de pantalla: 1.85:1

Audio: Blu-ray = inglés 7.1 DTS-HDMA, audio descriptivo en inglés 2.0, pistas de audio en español y francés 5.1 Dolby Digital

DVD = pistas de audio en inglés, español y francés 5.1 Dolby Digital, audio descriptivo en inglés 2.0

HD/SD Digital = inglés 5.1/2.0, español latinoamericano 5.1/2.0, francés 5.1/2.0 (para algunos clientes), audio descriptivo en inglés 2.0 (para algunos clientes)

Idiomas/subtítulos: Blu-ray = inglés SDH, francés y español

DVD = inglés SDH, francés y español

HD/SD Digital = inglés SDH, francés y español

Subtítulos ocultos: inglés (DVD y Digital)