LX 570, el mayor de los Lexus

Por: Roger Rivero

La última vez que fui multado por exceso de velocidad fue a bordo de un Lexus LX 570. No fue mi culpa, fue la de este majestuoso SUV. A usted que lee esta columna, quizás lo convenza con los argumentos de que solo llevaba 20 minutos conduciendo este SUV y que su suspensión de aire y el tremendo aislamiento acústico limitaban la sensación real de velocidad a la que conducía, pero al Sherif del condado, no logré persuadir un ápice. Además, le tomó alguna que otra explicación para entender que este inmigrante con acento estuviera al volante de un auto valorado en casi $100,000 dólares.

De gran tamaño por dentro y por fuera, el Lexus LX 570 conserva todas las características de un SUV tradicional. Construido de la manera en que los automóviles pensados en resistir fuertes castigos se construyen, con chasis y bastidor separados. Es el primo hermano mayor de otro “guerrero”, el Toyota Land Cruiser, quien le proporciona su base, pero por ser Lexus, le cargan de cuero, madera y hasta una conveniente mini nevera.

Al igual que el Toyota Land Cruiser, potencia es lo que aquí no falta, con un V8 de 5.7 litros, 383 caballos de fuerza y 403 libras-pie de torque, enviando su potencia a una transmisión automática de 8 velocidades y tracción a las cuatro ruedas. La potencia se paga no solo en el precio de este gran motor, pero también en la estación de gasolina. El consumo del LX 570 es alto, logrando 13 millas por galón en la ciudad y 19 la autopista, para un promedio de 16 millas por galón, un número que podría amedrentar a algunos. Es paradójico como mencioné en otro artículo, que Toyota, se a la vez la compañía que produce uno de los autos más económicos del mercado, el Toyota Prius.

El 2019 Lexus LX 570, no es una máquina sutil. Desde su rejilla angular que corta profundamente en su parachoques delantero hasta sus lados abultados, hace todo lo posible para sobresalir. Su estructura básica ha sido mantenida por más de una década, y se ha convertido en una imagen familiar en los estacionamientos de Whole Foods Markets y Nordstrom, tiendas frecuentadas por los más acaudalados. Como en otros modelos actuales de Lexus, la gran rejilla con forma de reloj de arena es algo insolente, y es una característica que no se puede pasar por alto. Es probable que algunos observadores consideren hermoso el extremo delantero, pero otros, lo encuentran molesto, aunque sin lugar a dudas le da al LX un carácter distintivo. Gústele o no, la rejilla domina el extremo delantero, y establece un patrón para las señales visuales generales.

A pesar de sus tremendas capacidades para superar obstáculos, consideradas entre las mejores de la industria, es en el interior donde se puede fácilmente justificar el alto costo de este SUV. No importa donde mires, el ojo siempre va a encontrar materiales de primera calidad y la quietud que una biblioteca municipal envidiaría. El lujoso y bien trabajado cuero, junto a detalles de madera natural, imponen la elegancia que solo los grandes pueden exhibir. La vista del visitante es consumida por una larga pantalla de 12.3 pulgadas que, desafortunadamente y a pesar de su esplendor, es una de las mayores causas de frustración en este y otros vehículos de Lexus. No hablo de la pantalla en sí misma, si no de lo que allí acontece, y la forma de hacer que suceda.

Los incongruentes menús del sistema de información y entretenimiento son comandados a través de un control o perilla manual parecido a un ratón cuadrado de computadora, que ocupa considerable espacio en la consola y, además, es difícil de operar. Para colmo de males, la integración con teléfonos inteligentes a través de Apple Car Play y Android Auto aún no existe, pero podríamos entretenernos con Alexa de Amazon, que si está dispuesta a responder. Para aliviar la decepción, le recomiendo deleitarse con el majestuoso…digo más, imponente sistema de audio Mark Levinson de 19 parlantes. Pocos sistemas de audio de producción masiva en autos le pueden igualar.

Igualmente, poco igualables son las capacidades todo terreno de este SUV. Un sistema electrohidráulico de ajuste de altura puede elevar o bajar el vehículo 2 pulgadas. Lejos del pavimento, el LX 570 cuenta con muchos recursos para convertirse en una maquina difícil de detener. Trae un sistema de control de arrastre a marcha lenta, múltiples modos de control de tracción para fango, arena, nieve o hielo, un diferencial central de bloqueo y una caja de transferencia de dos velocidades. Con características como esta, el LX supera fácilmente a la mayoría de los competidores cuando se trata de la habilidad de fuera de carretera. Sin embargo, es precisamente en carretera donde la mayoría de sus usuarios lo disfrutarán.

El LX 570 se conduce como una versión más refinada de una camioneta grande. El paso es suave sobre el pavimento, pero hay bastante rodamiento del cuerpo en las curvas y el manejo en general no es atractivo. El V-8 hace que las 5,800 libras del LX 570 se muevan con facilidad y, lo que es más importante, se mueven con fuerza entre 40 y 70 mph, por lo que pasar a otros en la autopista es muy fácil.

El mayor SUV de Lexus, solo está disponible con un nivel de acabado, el LX. La mayoría de las funciones vienen de serie en el modelo base de dos filas de asientos por $ 85,830 dólares. La tercera fila de asientos lleva el precio a los $ 90,830. Nuestro LX de prueba venia “armado hasta los dientes” con el paquete de lujo, que incluyen un sistema de entretenimiento con dos DVD para los pasajeros de la segunda fila, y refrigeración para los líquidos. ¿El precio total de esta criatura? $99,710 dólares.

La edad es parcialmente responsable de los inconvenientes del LX 570, que se rediseñó por última vez en 2008. En los 11 años transcurridos desde entonces, otros han modificado sus SUV para hacerlos más eficientes, actualizados tecnológicamente y capaces, pero ninguno puede superar LX 570 en algunos renglones estrechamente vigilados por el tipo de conductores que prefiere este estilo de autos: confiabilidad, durabilidad y valor de reventa.

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.