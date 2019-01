Rogue: La carta de triunfo de Nissan

Por: Roger Rivero

“Como pan caliente”, así se vende el Nissan Rogue a decir de un par de amigos que tengo en concesionarios de este fabricante. Nissan se ha “sacado la lotería” con este modelo, que parece haber encontrado la fórmula mágica para balancear gustos, prestaciones y precio. Tan buenas han sido sus ventas que, en ocasiones, ha desalojado al Toyota RAV4 de la cima en la lista de ventas. El Nissan Rogue ha sido despojado de su corona de ventas recientemente por el Toyota RAV4, pero con algunas actualizaciones sutiles para el 2019 y sin cambios en el precio base, Nissan espera recuperar el primer lugar.

El Rogue sigue disfrutando de su estatus como el modelo más vendido de Nissan; También es uno de los pocos crossovers disponibles con tecnología híbrida. Es un automóvil seguro, agradable a la vista sin que se distinga especialmente del resto, pero con una parrilla en forma de V y luces traseras de boomerang, que le ayudarán a encontrarlo en los estacionamientos. Donde los $ 24,800 dólares de precio base inicial del Rogue sobresalen, es en comodidad interior y la eficiencia, que, dependiendo del terminado y de su pie derecho, puede llegar en unas 27 millas por galón de combustible en manejo combinado.

Sin variar su precio base, Nissan lanza una buena estocada a la competencia adicionando para el 2019, frenado de emergencia automático estándar, advertencia y mitigación de cambio de carril, alerta para evitar que el conductor abandone objetos o niños en el asiento trasero y luces altas automáticas. El frenado automático trasero y radar se agregan a los acabados SV y SL, mientras que ProPilot Assist es estándar en los SL y opcional en los SV.

Este año, al igual que el pasado, el Rogue está disponible con tracción delantera o total; con o sin baterías híbridas. Para la tracción total sería necesario agregar unos $1,350 dólares, opción que quizás en lugares con invierno crudo no estaría mal recomendar. Hay tres niveles de acabado de Rogue disponibles: S, SV y SL. Aunque provoca algo de confusión, el Rogue Sport está considerado como otra categoría de vehículo, y no la cubrimos aquí.

Hay una sola opción de motor para este Nissan, si descontamos la versión hibrida, lo que lo coloca algo en desventaja con competidores, que ofrecen opciones más variadas y potentes. Es un 4 cilindros 2.5 litros en línea con una potencia nominal de 170 caballos de fuerza y ​​175 lb / ft de torque. Emparejado exclusivamente con una transmisión continuamente variable o CVT, no es precisamente un auto emocionante para conducir.

Parte de la receta triunfadora de Nissan con el Rogue 2019 es su tamaño. Es perfecto. El SUV es lo suficientemente grande como para sentirse espacioso por dentro y sustancial en la carretera, pero también es muy compacto, por lo que es fácil de estacionar y no se siente como una barcaza en la ciudad. La calidad de marcha del Rogue es aceptable, y le da al SUV un modo relajado en general, que la mayoría de los compradores en este segmento apreciarán. Además, la cabina del Rogue es tranquila; incluso a velocidades altas en la autopista, logra mantener los sonidos del mundo exterior afuera.

En cuanto al manejo, no podríamos compararlo con un Mazda CX-5, pero el Rogue hace su tarea con cierto decoro y sin exaltarse, y esto será suficiente para la mayoría. En general, el Rogue se siente competente y muy seguro cuando se lo lleva al límite, aunque no es deportivo ni atractivo para conducir. Su tren de potencia es algo mediocre, y posiblemente sea la mayor contusión contra este auto. El motor de cuatro cilindros acoplado a una transmisión automática continuamente variable está bien para la conducción en ciudad, pero cuando lo empujas con fuerza en la carretera, te responde con una aceleración débil y un fuerte zumbido que, de algún modo, provoca compasión.

El más básico de la familia Rogue 2019 es el S, que ya viene con gran cantidad de tecnología de seguridad avanzada. La mayoría de los compradores estarán satisfechos con esta configuración. Por unos $ 24,800, viene con tapicería de tela y un sistema de información y entretenimiento con una pantalla táctil de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, radio satelital y dos puertos USB. También obtendrá una buena dosis de funciones de seguridad avanzadas, que incluyen una cámara de visión trasera, asistencia de permanencia en el carril, luces altas automáticas, advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, detección de peatones, advertencia de cambio de carril, monitoreo de puntos ciegos y alerta de tráfico cruzado trasero. Un paquete de Edición Especial es nuevo en el 2019 y está disponible para el modelo S. Agrega características como un volante y palanca de cambios forrados en cuero, retrovisores exteriores y asientos delanteros con calefacción.

El Rogue SV le sigue, y comienza en alrededor de $ 26,220, con asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho posiciones, asientos delanteros con calefacción, volante forrado en cuero, compuerta levadiza eléctrica con manos libres, doble control de clima automático, sensores de estacionamiento traseros, frenos automáticos traseros y espejos exteriores con calefacción. Puede agregar dos paquetes a este terminado. El paquete “SV Premium” incluye un sistema de navegación, HD Radio, volante con calefacción -que, aunque mucho no calienta si me ha servido estos días- un asiento del conductor con ajustes de memoria, control de crucero adaptable, cámara de 360 ​​grados y ProPilot Assist. El paquete “SV Sun and Sound” incluye las características del paquete Premium, además de un sistema de audio premium Bose de nueve bocinas y un techo corredizo panorámico.

El Nissan Rogue SL de primera línea, comienza en los$ 31,390, y viene con casi todo lo arriba mencionado, y si aun quiere más, está disponible el paquete “SL Platinum Reserve”, para que disfrute de un interior con tapicería de cuero acolchado de primera calidad.

El 2019 Rogue, es un SUV crossover cómodo con toneladas de espacio de carga y suficientes características estándar para complacer a la mayoría de los compradores. Agregue su excelente eficiencia de combustible y una cabina refinada, y lo convierte en una buena opción para un vehículo del día a día. Dicho esto, la falta de brillo del motor y la transmisión ruidosa, quizás no sean ideales para los conductores más exigentes, que necesiten pasar mucho tiempo en la carretera.

Nissan ha vendido montones de este auto, y no parece que el apetito por ellos disminuirá en el futuro próximo…por algo será.

Mas sobre autos en: Automotriz.TV

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.