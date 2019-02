Disney On Ice presents Dare To Dream llega al Área de la Bahía del 20 de febrero al 3 de marzo de 2019

San Francisco, CA — Celebra lo que es posible lograr junto a cinco valientes princesas de Disney que encienden la chispa de la aventura dentro de todos nosotros en Disney On Ice presents Dare To Dream.

Este gran espectáculo llegará deslizándose sobre el hielo al Área de la Bahía del 20 de febrero al 3 de marzo de 2019. Presentando a Moana de Disney por primera vez en una producción en vivo, con los anfitriones Mickey Mouse y Minnie Mouse trayendo a la vida la magia de Disney y llevando a la audiencia en una expedición a través de embravecidos mares y nevadas montañas, en este gran espectáculo lleno de acción con los queridos personajes de Disney: Beauty and the Beast, Frozen, Tangled y Cinderella.

Las presentaciones serán en el SAP Center de San Jose del 20 al 24 de febrero, seguido del ORACLE Arena en Oakland del 27 de febrero al 3 de marzo de 2019.

En su estreno en Disney On Ice, ve que tan lejos está dispuesta Moana a ir con el semidios Maui, en una aventura en altamar para salvar a su isla y descubrir su verdadera identidad. Únete a Belle, que sin temor hace amistad con el personal del castillo encantado y descubre la gentileza de la bestia.

Siente la devoción de Anna hacia su hermana Elsa, en el viaje que le cambiará la vida tratando de detener un invierno eterno. Explora con Rapunzel, Flynn Ryder, Cinderella y sus amigos de alrededor del reino de Disney, quienes encuentran el corazón y la determinación para sobrepasar los obstáculos y realizar sus sueños.

Canciones icónicas para cantar tales como “How Far I’ll Go,” “Be Our Guest” y “Let It Go” se emparejan con una coreografía de patinaje energético, que da confianza y anima a la audiencia a nunca dejar de soñar.

¡Descubre por qué ninguna meta es inalcanzable, cuando encontramos la fuerza para crear nuestro propio destino en Disney On Ice presents Dare To Dream que llegará muy pronto a tu ciudad!

Además, se invita a los fans llegar temprano para celebrar a la familia y las tradiciones con Miguel, de la película Coco de Disney-Pixar ¡en una fiesta en vivo antes del show al estilo de Disney On Ice!

S A N J O S E

CUÁNDO: Del 20 al 24 de febrero

Miércoles, 20 de febrero @ 7:00 PM

Jueves, 21 de febrero @ 7:00 PM

Viernes, 22 de febrero @ 10:30 AM y 7:00 PM

Sábado, 23 de febrero @ 11:00 AM, 3:00 PM y 7:00 PM

Domingo, 24 de febrero @ 11:00 AM, 3:00 PM y 6:30 PM

DÓNDE: SAP Center – 525 W. Santa Clara St., San Jose, CA 95113

BOLETOS: Boletos desde solo $15 cada uno.

Boletos para la noche de estreno disponibles desde $15 en asientos selectos (no válidos para niveles VIP / Front Row Premium).

Los boletos ya están disponibles en línea a través de Ticketmaster.com, con cargo telefónico al 1 800 745 3000 o la taquilla del SAP Center.

*Los precios están sujetos a cambios; cargos adicionales podrían aplicar

O A K L A N D

CUÁNDO: Del 27 de febrero al 3 de marzo

Miércoles, 27 de febrero @ 7:00 PM

Jueves, 28 de febrero @ 7:00 PM

Viernes, 1 de marzo @ 7:00 PM

Sábado, 2 de marzo @ 11:00 AM, 3:00 PM y 7:00 PM

Domingo, 3 de marzo @ 11:00 AM, 3:00 PM y 6:30 PM

DÓNDE: ORACLE Arena – 7000 Coliseum Way, Oakland, CA 94621

BOLETOS: Boletos desde solo $15 cada uno.

Boletos para la noche de estreno disponibles desde $15 en asientos selectos (no válidos para niveles VIP / Front Row Premium).

Los boletos ya están disponibles en línea a través de Ticketmaster.com, con cargo telefónico al 1 800 745 3000 o la taquilla del ORACLE ARENA.

*Los precios están sujetos a cambios; cargos adicionales podrían aplicar

Para descubrir más sobre Disney On Ice, visita www.DisneyOnIce.com

O síguenos en las siguientes plataformas sociales:

Facebook: www.facebook.com/DisneyOnIce

Twitter: @DisneyOnIce #DisneyOnIce #DareToDream

YouTube: www.youtube.com/DisneyOnIce

Instagram: @DisneyOnIce

Acerca de Feld Entertainment

Feld Entertainment es el líder mundial en la producción y presentación de giras de entretenimiento familiar en vivo que elevan el espíritu humano y acerca a las personas. Sus marcas incluyen Monster Jam®, Monster Energy Supercross, Disney On Ice, Disney Live!, Marvel Universe LIVE!, Sesame Street Live!, DreamWorks Trolls The Experience (presentándose en otoño de 2018) y Jurassic World Live (presentándose en otoño de 2019). A lo largo de su portafolio de marcas, Feld Entertainment a divertido a millones de familias en más de 75 países en seis continentes. Para más información visita www.feldentertainment.com