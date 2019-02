El jefe de las tropas en Siria critica decisión de retirar a soldados

Washington, 15 feb (EFE).- El general Joseph Votel, jefe del Mando Central (CENTCOM) de las Fuerzas Armadas, expresó hoy su malestar con la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas de Siria al considerar que no se puede proclamar aún la victoria sobre el grupo terrorista Estado Islámico (EI).

“Cuando yo diga que les hemos derrotado quiero estar seguro de que eso implica que no tienen la capacidad de organizar o ejecutar ataques contra Estados Unidos o sus aliados”, declaró Votel durante una entrevista concedida a la cadena CNN en Mascate (Omán).

El militar consideró que los yihadistas todavía conservan un gran poder de convocatoria gracias a su “poderosa ideología” que podría facilitar su resurgimiento, en caso de que Washington repliegue sus tropas de Siria, tal y como anunció el propio Trump en diciembre.

“Ese no habría sido mi consejo militar en ese momento específico; yo no le habría sugerido que lo hiciera, sinceramente”, lamentó Votel, quien hace semanas desveló que el comandante en jefe no le consultó su decisión ni habló con él antes de proclamar la victoria sobre los yihadistas que combaten en Siria.

El general de cuatro estrellas advirtió durante la entrevista de que, a pesar de que el EI apenas controla ya un 1 % de su autoproclamado califato, los radicales aún cuentan con “líderes, combatientes y facilitadores” en la región.

“Por ello es necesario que continuemos nuestra presión militar sobre su red”, concluyó Votel.

Las declaraciones del general se produjeron el mismo día en que Trump adelantó que a lo largo de las “próximas 24 horas” realizaría un “gran anuncio” en relación con la “erradicación” del califato del EI en Siria.

Votel no es el primer líder militar que esta semana ha querido desmarcarse de la decisión del presidente.

En una audiencia el jueves ante el Comité de Servicios Armados del Senado, dos de los principales dirigentes militares en Oriente Medio, el general Raymond Thomas y el subsecretario de Operaciones Especiales del Departamento de Defensa, Owen West, coincidieron en señalar que el grupo terrorista aún representa una amenaza en Siria.