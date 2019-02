La película de Disney “Mary Poppins Returns” se estrena el 12 de marzo

BURBANK, California (20 de febrero de 2019) — La película de Disney “Mary Poppins Returns”, la irresistible y atemporal continuación basada en las historias de Mary Poppins escritas por PL Travers, ha hecho bailar al público en los asientos y a los críticos cantar elogios en sus reseñas, además de recibir nominaciones a los Premios de la Academia® en las categorías de Mejor canción original, Mejor música original, Mejor diseño de vestuario y Mejor dirección de arte. Dirigida por el ganador del Premio de la Academia Rob Marshall, que también estuvo al frente de las adaptaciones cinematográficas de “Chicago”, “Nine” e “Into the Woods”, y protagonizada por Emily Blunt, nominada al Globo de Oro® por su papel de la niñera prácticamente perfecta Mary Poppins, y el premiado compositor, letrista y actor Lin-Manuel Miranda como el encantador farolero Jack, la fantástica película llegará a los hogares en forma instantánea en Digital 4K Ultra HD™/HD y Movies Anywhere el 12 de mazo y en 4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD el 19 de marzo, con una versión para cantar junto a la película y material adicional nunca antes visto.

El material adicional explora la realización de “Mary Poppins Returns”, visitando el detrás de escenas junto al reparto estelar y el equipo de producción que colaboraron para hacer posible lo imposible. El extenso material adicional incluye un viaje a Cherry Tree Lane con el miembro del elenco de la película original Dick Van Dyke, una versión para cantar junto a la película que incluye la conmovedora canción nominada al Premio de la Academia® “The Place Where Lost Things Go”, escenas eliminadas y con errores graciosos, una canción eliminada y comentarios de los realizadores. Los segmentos también revelan la magia y la valentía que se necesitaron para crear las grandes escenas de números musicales, como “Trip a Little Light Fantastic”, un emocionante número de baile y canciones liderado por Jack y sus compañeros faroleros; “The Royal Doulton Music Hall” y “A Cover Is Not the Book”, que revela el enorme talento de Blunt y Miranda; “Turning Turtle”, una secuencia cabeza abajo en la que participa Meryl Streep como Topsy, la excéntrica prima de Mary; y “Can You Imagine That?”, una aventura submarina con Mary Poppins y los niños Banks.

En “Mary Poppins Returns”, Michael Banks (Ben Whishaw), que era solo un niño la primera vez que Mary Poppins visitó el número 17 de Cherry Tree Lane, ahora es un adulto que cría a sus hijos Annabel (Pixie Davies), John (Nathanael Saleh) y Georgie (Joel Dawson) con la ayuda de su hermana Jane (Emily Mortimer). La vida es difícil en la Londres de la era de la Depresión, pero el viento empieza a cambiar y la enigmática niñera, cuyas singulares habilidades mágicas pueden convertir cualquier tarea común y corriente en una aventura fantástica, vuelve a entrar en las vidas de la familia Banks una vez más, sin haber envejecido ni un solo día. Uniendo fuerzas con un viejo amigo llamado Jack, llevan a los niños Banks en una serie de aventuras extravagantes, donde encuentran a pintorescos personajes como Topsy (Streep), la excéntrica prima de Mary; la adorable banda de faroleros de Jack y los ejecutivos del banco, William Weatherall Wilkins (Colin Firth) y el Sr. Dawes Jr. (Van Dyke), para llevar vitalidad, amor y risas de regreso a su hogar.

“Mary Poppins Returns” se presenta en diversos formatos para ofrecer a las familias la flexibilidad de mirar la película en una gran variedad de dispositivos. Los espectadores podrán mirar la película al instante en formato Digital UHD, HD y SD, y llevar a su hogar la copia física de la película en la Ultimate Collector’s Edition (4K UHD, Blu-ray y Código digital), Multi-Screen Edition (Blu-ray, DVD y Código digital), un DVD simple o un paquete digital que incluye “Mary Poppins Returns” y el clásico de 1964 “Mary Poppins”.

El material adicional incluye *:

BLU-RAY y 4K ULTRA HD™:

Canción eliminada—“The Anthropomorphic Zoo” – En esta canción de principios del rodaje, Mary Poppins y los niños visitan un zoológico muy especial en el que los humanos y los animales intercambian lugares.

– En esta canción de principios del rodaje, Mary Poppins y los niños visitan un zoológico muy especial en el que los humanos y los animales intercambian lugares. La realización prácticamente perfecta de “Mary Poppins Returns” – Únete a los realizadores y al elenco en un increíble viaje para celebrar el legado de la película original mientras crean una continuación novedosa y actual. Introducción – Los cineastas y el elenco recuerdan la primera película de Mary Poppins y comparten la emoción de trabajar en “Mary Poppins Returns”. “(Underneath the) Lovely London Sky” – Descubre cómo el equipo investigó los libros de PL Travers en busca de una nueva perspectiva de un querido personaje. Además, ¡conoce a los niños Banks! “Can You Imagine That?” – Visita el lugar de la emblemática llegada de Mary desde el cielo y explora las canciones originales de la película, inspiradas en los hermanos Sherman. “Nowhere to Go but Up” – Experimenta la sensación de estar en el set con el legendario Dick Van Dyke y Angela Lansbury, ¡y celebra la alegría de elegir el globo adecuado!

– Únete a los realizadores y al elenco en un increíble viaje para celebrar el legado de la película original mientras crean una continuación novedosa y actual. Ver las cosas desde otro punto de vista: los números musicales de “Mary Poppins Returns” – Visita el detrás de escenas y explora los números musicales de la película desde un nuevo ángulo. “Trip a Little Light Fantastic” – Liderada por Lin-Manuel Miranda, el elenco interpreta la mayor secuencia musical de la película, con faroleros bailarines, ciclistas ¡y más! “The Royal Doulton Music Hall” / “A Cover Is Not the Book” – Descubre qué se necesita para crear dos grandes números musicales dentro de un mundo animado, ¡en el que se destacan los pingüinos animados que bailan! “Turning Turtle” – La excéntrica prima de Mary, Topsy Turvy, interpretada por Meryl Streep, tiene una casa muy rara que pone de cabeza esta escena musical. “Can You Imagine That?” – Sumérgete bajo las burbujas con el elenco y el equipo de producción para ver cómo se creó este exuberante número musical.

– Visita el detrás de escenas y explora los números musicales de la película desde un nuevo ángulo. De regreso a Cherry Tree Lane: Dick Van Dyke regresa – Dick Van Dyke, que interpretó a Bert y al Sr. Dawes Sr. en la primera película, regresa luego de 54 años a Cherry Tree Lane como el Sr. Dawes Jr.

– Dick Van Dyke, que interpretó a Bert y al Sr. Dawes Sr. en la primera película, regresa luego de 54 años a Cherry Tree Lane como el Sr. Dawes Jr. Errores graciosos prácticamente perfectos – No hay ningún lugar adonde ir excepto hacia arriba con el elenco y el equipo de producción ¡en esta divertida colección de errores, equivocaciones y confusiones de utilería!

– No hay ningún lugar adonde ir excepto hacia arriba con el elenco y el equipo de producción ¡en esta divertida colección de errores, equivocaciones y confusiones de utilería! Escenas eliminadas Saliendo de la casa de Topsy – Después de su visita a la prima Topsy, Mary, Jack y los niños hacen una pausa para mirar hacia atrás. “Trip a Little Light Fantastic” – Los faroleros encienden la pantalla en esta escena extendida del mayor número musical de la película.

Reproducir la película en el modo Sing-Along – Acompaña la película cantando todas tus canciones favoritas mientras la vas mirando.

EXCLUSIVO DEL FORMATO DIGITAL:

Reproducir la película con el comentario de audio – Mira la película con los comentarios del director Rob Marshall y el productor John DeLuca.

ESPECIFICACIONES DEL DISCO:

Productos: Digital UHD, HD, SD; Ultimate Collector’s Edition (4K UHD+Blu-ray+Código digital); Multi-Screen Edition (Blu-ray+DVD+ Código digital); DVD y On-Demand

Duración: Aproximadamente 130 minutos

Calificación: PG en EE.UU. (material adicional no calificado), G en CE y CF

Formato de pantalla: 1.85:1

Audio: Blu-ray = inglés 7.1 DTS-HDMA, audio descriptivo 2.0 en inglés, pistas de idioma en español y francés 5.1 Dolby Digital

DVD = pistas de idioma en inglés, español y francés 5.1 Dolby Digital, audio descriptivo 2.0 en inglés

HD/SD Digital = inglés 5.1/2.0, español latinoamericano 5.1/2.0, francés 5.1/2.0 (para algunos clientes), audio descriptivo 2.0 en inglés (para algunos clientes)

Idiomas/subtítulos: Blu-ray = inglés SDH, francés y español

DVD = inglés SDH, francés y español

HD/SD Digital = inglés SDH, francés y español

Subtítulos para sordos: inglés (DVD y Digital)

ELENCO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE “MARY POPPINS RETURNS”:

Dirigida por Rob Marshall a partir de un guión de David Magee y un argumento de Magee junto con Marshall y John DeLuca, la película cuenta en su elenco con Emily Blunt como Mary Poppins; Lin-Manuel Miranda como Jack; Ben Whishaw como Michael Banks; Emily Mortimer como Jane Banks; Julie Walters como Ellen; Pixie Davies, Nathanael Saleh y Joel Dawson como los niños Banks; con Colin Firth en el papel de William Weatherall Wilkins; Meryl Streep como la prima Topsy; y Dick Van Dyke como el Sr. Dawes Jr.

“Mary Poppins Returns” es producida por John DeLuca, p.g.a., Rob Marshall, p.g.a. y Marc Platt, p.g.a., mientras que Callum McDougall es el productor ejecutivo. La película cuenta con nuevas canciones originales con música de Marc Shaiman y letra de Scott Wittman y Shaiman, así como una banda sonora original compuesta por Shaiman.

