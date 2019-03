The spectacular west Mexico sight of American white pelicans in flight

Guadalajara, Mexico, Mar 1 (EFE).- Hundreds of American white pelicans travel thousands of kilometers (miles) from the far north to settle in the welcoming warm waters of Lake Chapala and Cajititlan Lagoon in the eastern Mexican state of Jalisco.

Between November and April, these birds flee the intense cold of the United States and Canada to seek the warm climate on Chapala’s shores in the states of Michoacan and Jalisco.

This Mexican lake is considered a Ramsar site – a wetland site considered to be of international importance for having the right characteristics for preserving biological diversity – the reason this species finds it an ideal destination.

The area the white pelicans prefer is around the lakeside village of Petatan in the Mexican municipality of Cojumatlan, which has a high availability of fish like carp and bream.

Part of the flock keeps going to Cajititlan Lagoon in the Tlajomulco municipality of Guadalajara, capital of Jalisco.

The pelicans’ white feathers and bright yellow beaks become a natural spectacle for visitors to this lake who watch them from afar as they hunt for food or rest from their epic flight.

“They’re migratory birds that travel from the northern part of the continent to get here at Cajititlan Lagoon in search of refuge, food and rest in the winter season,” the Tlajomulco wildlife biologist and rescuer Cesar Moreno told EFE.

The American white pelican dwells and reproduces in the fresh waters of southern Canada and the northern United States.

It is considered one of the largest birds of North America, with a wingspan between 1.5 and 3 meters (5 and 10 feet) and weighing as much as 7 kilos (15 pounds).

The lush white feathers of a massive flight of pelicans has led locals to call them sheep pelicans (Pelicanos borregones), because from a distance they look like a big flock of sheep, the specialist said.

Though this avian is not in danger of extinction, it is considered a priority species for conservation because of its long migration, Moreno said.

The pelican flies in large flocks that disperse into small groups along the waters of Lake Chapala.

The birds rest, fly in formations and fish in the waters of this region where the locals and some tourists admire the flight of the pelicans as if it were a well rehearsed choreography.

Most of the groups choose Petatan, once an island and today a small village and center of the lakeside fishing industry between Jalisco and Michoacan, which has a sanctuary and natural park where the species is protected.

“Some flocks decide to stay close to the shops to feed on the fish waste from the local businesses, while others stay on the shore of the lake,” Morena said.

Specialists see the migration of these birds as a sign that Lake Chapala and Cajititlan Lagoon are still suitable for wildlife, despite the contamination they have suffered in recent years.

Moreno said the authorities want to promote this natural spectacle as a tourist attraction, similar to the migration of monarch butterflies.

This project would also seek to promote respect for the environment and the preservation of these and other species, though for now it is only a plan.

El espectacular vuelo de los pelícanos borregones en el oeste de México

Guadalajara (México), 1 mar (EFE).- Cientos de pelícanos blancos americanos, también llamados borregones, viajan miles de kilómetros desde el norte del continente para refugiarse en las cálidas aguas del Lago de Chapala y la laguna de Cajititlán, en el estado mexicano de Jalisco.

Entre noviembre y abril, estas aves huyen del intenso frío de Estados Unidos y Canadá para buscar el clima cálido de la ribera de Chapala, que comprende los estados de Michoacán y Jalisco.

Este lago mexicano está considerado como un sitio Ramsar -calificación de importancia internacional- por ser un humedal con las características propias para la conservación de la diversidad biológica, por lo que se convierte en el lugar ideal para recibir a esta especie.

El sitio preferido del pelícano blanco se encuentra cerca de la isla de Petatán, en el municipio mexicano de Cojumatlán, donde hay una alta disponibilidad de peces como las mojarras y las carpas.

Parte de la parvada llega también a la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco, a poco menos de una hora de distancia de la zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco.

La blancura de las plumas de los pelícanos y el brillante color amarillo de sus picos se convierten en un espectáculo natural para quienes acuden a descansar a la orilla de este vaso lacustre y desde lejos se les puede ver buscando su comida o descansando.

“Son aves migratorias que realizan un recorrido desde la parte norte del continente y llegan aquí al lago de Cajititlán en busca de refugio, alimento y para descansar en la temporada”, dice a Efe César Moreno, biólogo del área de rescate y fauna silvestre de Tlajomulco.

El pelícano borregón habita y se reproduce en aguas dulces del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos.

Está considerado una de las aves más grandes de Norteamérica. Su envergadura puede ser de entre metro y medio y tres metros de largo y algunos pesan hasta siete kilos.

El pelaje blanco y abundante de los pelícanos juntos ha hecho de que la gente le ponga el nombre de borregón, pues a la distancia parecieran un rebaño grande de borregos, dice el especialista.

Aunque esta ave no está en peligro de extinción sí es considerada como una especie prioritaria para su conservación por la migración que realizan, agrega.

El pelícano se desplaza en grandes parvadas que se dispersan en varios pequeños grupos a lo largo de las aguas de la Ribera de Chapala.

Las aves descansan y se recrean en las aguas de esta región hasta donde los habitantes y algunos turistas admiran el vuelo de los pelícanos como si fueran coreografías previamente ensayadas.

La mayoría de los grupos eligen la isla de Petatán, un pequeño poblado en los límites entre Jalisco y Michoacán donde hay un Santuario y parque natural donde esta especie es protegida.

“Algunas poblaciones deciden quedarse cerca de los comercios por los desechos de pescado que hay, prefieren tener alimento disponible refugiarse en las partes (bajas) de la Ribera”, dice Moreno.

Para los especialistas, la migración de estas aves es un síntoma de que el lago de Chapala y la laguna de Cajititlán aún son lugares aptos para la vida silvestre, pese a la contaminación que presentan desde hace algunos años.

Moreno afirma que las autoridades quieren generar un proyecto para promover este espectáculo natural como un atractivo turístico, parecido a lo que sucede con las mariposas monarca.

Esta iniciativa buscaría también promover el respeto al medioambiente y la protección de estas y otras especies, aunque por ahora sólo es un plan.