Brown agradece el contrato con los Raiders después de dejar a los Steelers

Oakland (EE.UU.), 13 mar (EFE).- El receptor Antonio Brown dijo hoy, en sus primeras declaraciones tras firmar con los Raiders de Oakland, que aunque su corazón “siempre va a estar en Pittsburgh” se siente “orgulloso de pertenecer ahora a una franquicia con una historia tan grande”.



Después de un enfrentamiento de dos meses con los Steelers, el receptor finalmente aterrizó en un nuevo lugar al que él deseaba llegar al comenzar el año de la liga.



Después de haber firmado contrato de tres años y 30 millones de dólares en dinero garantizado con los Raiders, Brown dijo que estaba feliz de unirse a una franquicia con tanta historia.



“Esto es legendario. Es un honor estar aquí. Sé que hay algunos jugadores tremendos que han estado en este edificio”, dijo Brown.



“Estoy emocionado de estar en el mismo edificio que los jugadores que han sido geniales en el pasado y estoy emocionado de estar aquí y ayudar a la franquicia a llegar a un nivel ganador”.



Brown y los Steelers tuvieron desacuerdos durante la temporada del 2018 que facilitaron el cambio de Brown a los Raiders.



En una serie de declaraciones con las que trataban de mostrar cortesía, Browns decía: “Pittsburgh está teniendo un mal día”, porque él dejó de pertenecer a los Steelers, mientras que el gerente general de estos últimos, Kevin Colbert, indicaba: “deseamos lo mejor a Brown, pero el movimiento fue en beneficio del equipo”.



“Pittsburgh siempre será mi familia”, explicó Brown. “Esos muchachos me dieron una oportunidad cuando yo era un niño de 21 años, pero es momento de irme, creo que todo se trata de cómo se siente la gente y sé que hice que la gente se sienta realmente bien, inspirada cuando me ven ir al trabajo, cuando me ven jugar. Sé que Steeler Nation está teniendo un mal día hoy”, comentó.



Minutos después, en la misma conferencia, los Steelers ofrecieron un mensaje de despedida, diciendo que han “cambiado a Brown a los Raiders”, comentó Colbert, quien agregó que creen “que la compensación que nos dará cuatro selecciones en las primeras 83 y 10 en general en el próximo Draft de la NFL, puede beneficiar nuestro esfuerzo por mejorar nuestro equipo en 2019 y más allá”.



“Antonio sigue siendo uno de los mejores jugadores en la NFL, pero creemos que este movimiento fue en el mejor interés de los Steelers” subrayó.