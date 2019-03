Consulado a Tu Lado: Semana de Educación Financiera 2019

Por Juan Manuel Calderón Jaimes, Cónsul General de México en San José

Tengo el gusto de anunciarles que del 1 al 7 de abril, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) a través de los Consulados de México en Estados Unidos llevará a cabo la octava emisión de la Semana de Educación Financiera 2019. Al igual que en años anteriores, el propósito es que los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenten con información y herramientas suficientes para proteger su patrimonio. Este año el tema es “Educación Financiera Sin Fronteras: Ahorra, invierte y emprende.”

Entre las actividades que el Consulado General de México en San José ha preparado para la Semana de Educación Financiera hay cerca de 10 mesas informativas y 38 presentaciones o talleres. Algunos temas que se abordarán son los siguientes:

Cómo mejorar su historial de crédito

Cómo hacer su presupuesto y mantener sus topes de gasto.

Cómo lograr ahorrar para un propósito específico como el retiro o una emergencia.

Cómo abrir cuentas bancarias en México y/o Estados Unidos.

Cómo bajar los gastos médicos.

Finanzas para las mujeres.

Tus finanzas y las energías limpias: cómo te pueden ayudar a bajar los gastos.

Esta información permitirá a quien la escuche, mejorar su capacidad para administrar, incrementar y asegurar su patrimonio; usar de manera adecuada los productos y servicios financieros formales y desarrollar capacidades que les permitan aprovechar de mejor manera sus recursos económicos.

Los talleres se realizarán en conjunto con organizaciones aliadas tales como: Pimerica, Patelco, Day Work Center, Community Health Partnership, San Jose Clean Energy, Bank of America, Premier One Credit Union, The Health Trust Foundation, Foothill Clinics y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

Por lo que agradezco a todos los participantes que de manera voluntaria dedicarán su tiempo en beneficio de la comunidad. Los eventos se llevarán a cabo en las instalaciones del Consulado de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1:00 de la tarde, para asistir a escucharlas y participar, no se requiere cita. Para consultar la agenda de actividades les invitamos a consultar la siguiente liga: http://ime.gob.mx/sef2019

Además, les compartimos dos ligas de portales sobre temas de inclusión financiera donde encontrarán materiales e información relevante

NAFINSA: Plataforma en línea com donde se brindan capacitaciones en tres ejes temáticos: Gestión Empresarial, Gobierno Corporativo y Eficiencia Energética.

donde se brindan capacitaciones en tres ejes temáticos: Gestión Empresarial, Gobierno Corporativo y Eficiencia Energética. Portal Edufin México que provee información oportuna en distintos temas económicos y financieros. El portal está dirigido a distintos segmentos de la población y de acuerdo con distintas etapas de vida. Uno de estos segmentos es el de los migrantes. ¡Conócelo! (https://www.edufinmexico.gob.mx/indexgobmx.php)

Recuerda que la dirección de tu Consulado es: 302 Enzo Dr., San José, California, 95138. El teléfono para citas es el 1 (877) 639-4835 y para información llama al CIAM 1 (855) 463 6395 y/o descargar la aplicación “MiConsulmex”. Síguenos en Facebook @ConsulmexSanJose y Twitter @consulmexsjo