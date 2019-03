“THE UPSIDE” DISPONIBLE EN DIGITAL EL 14 DE MAYO DE 2019

Universal City, California, 21 de marzo de 2019 – Kevin Hart (Night School, Ride Along) y Bryan Cranston (Trumbo, “Breaking Bad”) unen fuerzas para contar una historia real e inspiradora sobre una amistad genuina e inigualable en la divertida y conmovedora comedia The Upside, que debuta en Digital el 14 de mayo de 2019 y en Blu-rayTM Combo Pack, DVD y Bajo Demanda el 21 de mayo de 2019 de la mano de STXfilms, Lantern Entertainment y Universal Pictures Home Entertainment. Del aclamado director Neil Burger (Divergent, Limitless), la película sigue a un exreo desempleado y desanimado y a un tetraplégico adinerado que, de forma inesperada, forman una amistad y se ayudan mutuamente para recuperar la alegría de vivir.

The Upside es una “divertida y entrañable comedia de camaradería” (Pete Hammond, Deadline) basada en emociones reales que recibió una calificación “A” en CinemaScore por parte de los consumidores, y la cual cuenta con un reparto estelar liderado por Nicole Kidman (Aquaman, “Big Little Lies”), Golshifteh Farahani (Paterson, Boutique), Julianna Margulies (“The Good Wife”, “ER”), Aja Naomi King (The Birth of a Nation, “How to Get Away with Murder”) y Tate Donovan (Argo, “Damages”).

Dell Scott (Hart) es un exprisionero que acaba de recibir la libertad condicional y que entabla una inusual e inesperada amistad con el tetrapléjico y millonario Phillip Lacasse (Cranston) en esta divertida y conmovedora comedia. Procedentes de mundos distintos, Dell y Phillip forman lazos insospechados, dejan sus diferencias de lado y adquieren una sabiduría incalculable durante dicho proceso, haciendo que cada uno de ellos renueve su pasión por todas las posibilidades que ofrece la vida.

El lanzamiento de The Upside en Blu-rayTM, DVD y Digital viene cargado de contenido adicional que incluye tomas falsas, escenas eliminadas, reportajes con imágenes entre bastidores y una detallada explicación de la química que Kevin Hart y Bryan Cranston comparten sobre el escenario.

CONTENIDO ADICIONAL DEL BLU-RAY TM , DVD Y DIGITAL

Escenas Eliminadas

Tomas Falsas

Onscreen Chemistry: Kevin and Bryan – Los protagonistas de la película, Kevin Hart y Bryan Cranston, hablan de las características específicas de sus respectivos personajes y de su trabajo conjunto en The Upside .

Creating a Story of Possibility – Kevin Hart y Bryan Cranston comparten detalles sobre cómo sus personajes, Dell Scott y Phillip Lacasse, forman un inesperado equipo para ayudarse mutuamente y así descubrir un nuevo mundo repleto de posibilidades.

Bridging Divisions – El director Neil Burger y Kevin Hart hablan abordan cómo dos personas tan distintas pueden encontrar puntos en común a través de la compasión mutua.

Embracing Positivity – Kevin Hart y Bryan Cranston se sinceran sobre los mensajes positivos de la película, sobre el poder de la esperanza, el amor y la amistad.

Presenting a Different Side of Kevin Hart – Neil Burger, Kevin Hart y Bryan Cranston hablan del impacto que este papel tiene en la carrera de Kevin y de su fantástica interpretación.

Tráiler para Cines

The Upside estará disponible en Blu-ray™, DVD y Digital.

Blu-ray™ desata el poder de tu HDTV y es la mejor manera de ver películas en el hogar al lograr una resolución 6 veces superior a la del DVD, ofrece extras exclusivos y una calidad de sonido propia de una sala de cine.

Digital permite al televidente ver películas en cualquier lugar desde su dispositivo favorito. El usuario puede descargar el material o verlo directamente.

CINEASTAS Y REPARTO :

Reparto: Kevin Hart, Bryan Cranston, Golshifteh Farahani, Aja Naomi King y Nicole Kidman

Casting Por: Kerry Barden y Paul Schnee

Supervisor de Música: Randall Poster

Música Por: Rob Simonsen

Diseño de Vestuario: Kasia Walicka Maimone

Editor: Naomi Geraghty

Diseño de Producción: Mark Friedberg

Director de Fotografía: Stuart Dryburgh, ASC

Productores Ejecutivos: G. Mac Brown, David Bloomfield, Andy Mitchell, Milos Brajovic, Chris Papavasiliou, Robert Simonds, Adam Fogelson,

Producido Por: Todd Black, P.G.A. Jason Blumenthal, P.G.A. Steve Tisch, P.G.A.

Basado en la Película: “Intouchables” de Éric Toledano y Oliver Nakache

Guion Por: Jon Hartmere

Dirigido Por: Neil Burger

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BLU-RAY™ COMBO PACK:

Fecha de Lanzamiento: 21 de mayo de 2019

Número de Selección: 64202283

Capeado: BD 50

Formato de Pantalla: Panorámica 16:9 1.85:1

Clasificación: PG-13 por contenido sugerente y consumo de drogas.

Idiomas/Subtitulado: SDH en Inglés, Español Latinoamericano

Sonido: DTS-HD Master Audio 5.1 y Dolby Digital 2.0 en Inglés

Duración: 2 horas y 6 minutos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DVD:

Fecha de Lanzamiento: 21 de mayo de 2019

Número de Selección: 64202282

Capeado: DVD 9

Formato de Pantalla: Panorámica Anamórfica 16:9 1.85:1

Clasificación: PG-13 por contenido sugerente y consumo de drogas.

Idiomas/Subtitulado: SDH en Inglés, Español Latinoamericano

Sonido: Dolby Digital 5.1 y Dolby Digital 2.0 en Inglés

Duración: 2 horas y 6 minutos

