Warriors vencen 120-114 a Cavaliers y Curry hace historia con 40 puntos

Oakland, 5 de abril.- Los campeones de la NBA a pocos juegos previos a playoffs sigue su racha ganadora así lo demostró con otra victoria de 120-114 contra los Cleveland Cavaliers. El base y jugador estrella de los Golden State, Stephen Curry convirtió 9 triples, lideró la victoria de su equipo sobre los visitantes, y consolidaron su primer puesto en la Conferencia Oeste.

A falta de tres partidos para acabar la temporada regular, los vigentes dobles campeones de la NBA (55-21) tienen dos victorias de ventaja sobre los Denver Nuggets (53-26), que vencieron a los Portland Trail Blazers por 119-110.

En un partido que fue la repetición de las últimas cuatro finales de la NBA, Stephen Curry anotó 40 puntos, y se convierte en el tercer máximo anotador en la historia de su equipo con 16.283 puntos por detrás de Wilt Chamberlain (17.783) y Rick Barry (16.447).

Draymond Green de los Warriors que terminó con 20 anotaciones comentó en un descanso dentro del juego “Es solo una cuestión de enfoque. Cuando juegas contra equipos que no coinciden con el talento y no están jugando para nada, es difícil mantener ese enfoque”. No me ha molestado ni un poco porque nos hemos concentrado en los estiramientos y hemos tenido ese enfoque y eso es importante”.

Mientras que Kevin Durant, con 15; Quinn Cook, con 14 saliendo desde el banquillo, y Klay Thompson, con 11, fueron los otros jugadores de los Warriors que lograron anotaciones de dos dígitos.

Los Cavaliers dieron su lucha tanto que en el último periodo se acercaban al marcador no pudieron completar el puntaje. Sus destacados fueron Collin Sexton, con 27 tantos quien fue el máximo anotador de los Cavaliers, que son penúltimos en la Conferencia Este con una pobre marca de 19-61.

Por su parte el entrenador de los Cavaliers, Larry Drew. Dijo “Pensé que nuestros muchachos hicieron un buen trabajo al continuar compitiendo y llevándose el balón a la canasta …Reconocemos el hecho de dónde estamos y quiénes somos en esta etapa en particular. Pero, una vez más, lo más importante es que seguimos avanzando a un nivel alto, y lo hicimos esta noche “.

Los Golden State Warriors necesitan una victoria más o una derrota de Denver para asegurar el mejor lugar y la ventaja de la cancha local en el Oeste.

LO QUE SIGUE

* Cavaliers: Anfitrión San Antonio el domingo.

* Golden State Warriors: Jugarán en casa y serán anfitriones de los Los Angeles Clippers el domingo 7 de abril