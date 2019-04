Marc Anthony primer latino en ser reconocido por antiguo club de Harvard

Nueva York, 15 abr (EFE).- El cantante Marc Anthony se convirtió este lunes en el primer latino en ser reconocido con el premio “Order of the Golden Sphinx”, el mayor honor que concede el “Hasty Pudding Institute of 1770”, una sociedad de la Universidad de Harvard que además le recibió como miembro honorario durante su gala anual en Nueva York.



La estrella de la música latina, que fue recibido con gran entusiasmo por un público que puesto de pie no cesaba de aplaudir al cantante y compositor, a quien el antiguo club rindió tributo por “sus contribuciones extraordinarias a las artes escénicas”.



“Nací y crecí en las calles del Barrio latino de Harlem”, fueron las primeras palabras que con orgullo dijo el intérprete, que estuvo acompañado por su hermana Yolanda y sus hijos Ryan y Alex Muñiz.



Marc Anthony aseguró además en su mensaje que el arte “es algo en el que nos podemos esconder, interpretar personajes y siempre podemos ser alguien mas. Puedes cantar una canción y cada canción es un personaje diferente”.



“Soy verdaderamente bendecido por tener la música en mi vida” la que aseguró ha sido su zona de confort desde niño y señaló además que con la música “aprendí a contar historias y luchar por lo que creo y tener el coraje de enfrentarme al mundo”.



“Mi mamá hubiese estado orgullosa de hasta conocer a alguien que fuera a Harvard”, indicó el también actor y empresario.



A su llegada al evento dijo a Efe estar “honrado” y “nervioso” por el premio.



“No sé qué esperar pero que sea Harvard y Hasty Pudding es un honor inmenso”, aseguró.



Al hablar de su carrera, aseguró además a Efe que ha tomado “las decisiones precisas en los momentos precisos”.



“Uno no puede tomar decisiones ni por el dinero ni por la fama. Uno tiene que entender completamente lo que uno representa. Esto hasta hoy me ha funcionado muy bien”, afirmó.



“Cuando ya no esté mi música va hablar en el nombre de mi familia, mis raíces, mis amigos, de todo”, argumentó.



Previo a que se le hiciera el reconocimiento se presentó un vídeo sobre su exitosa carrera en los escenarios, como filántropo y empresario, en una gala en la que el presidente del club, Andrew L. Farkas, lo elogió tanto por los premios que ha recibido como por su labor humanitaria junto al empresario colombiano Henry Cárdenas a través de la Fundación Maestro Cares.



En el vídeo también se reconoció el trabajo que hizo por Puerto Rico luego del azote del huracán María que devastó la isla, en septiembre del 2017.



“No sólo tiene buena voz, sino que tiene buen corazón”, afirmó Farkas, quien destacó la gran amistad que les une.



El primer mensaje, en vídeo, fue del gobernador Andrew Cuomo, quien dijo con orgullo que Marc Anthony es neoyorquino y destacó que tras el azote de María organizó junto a “Cleopatra”, dijo en broma al referirse a Jennifer López, un concierto que recaudó unos 30 millones par ayudar a las víctimas.



Ganadores anteriores del premio Order of the Golden Sphinx incluyen a Michael Lynton, presidente de la junta directiva de Snap, Inc. y antiguo CEO de Sony Entertainment; David Heyman, productor de Gravity y la saga de películas de Harry Potter; y Clive Davis, legendario productor de música y director creativo de Sony Music.



El instituto está formado por el “Hasty Pudding Club”, el club social más viejo en Estados Unidos, el “Hasty Pudding Theatricals”, el tercer grupo teatral más antiguo en el mundo, y “Harvard Krokodiloes”, el principal grupo a capella universitario en el país.



Los fondos de la gala son para ayudar a diversas instituciones en el campo de las artes, educación y de servicios a la comunidad.